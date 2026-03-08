女優の鈴木蘭々が6日、自身のインスタグラムを更新。久々にまつげエクステンションをしたこと明かし、公開した写真がファンの反響を呼んでいる。 【写真】両目で100本のマツエクくるりんまつ毛でキュートさマシマシ 鈴木は「久しぶりにマツエクをつけましたブラウンで片目50本づつなのでとても自然」と、明るい髪色のヘアのアップの写真を投稿。澄んだ目がさらにキュートな印象のショットで、とても50歳とは