東京・世田谷区の砧公園で7日、高さ10メートル以上の桜の木が倒れ、女性が下敷きとなりけがをしたことを受け、公園事務所では他の木の点検作業を進めています。7日、世田谷区の砧公園のサイクリングコース付近で、高さ10メートル以上の桜の木が倒れ、70代の女性が下敷きになりました。駆けつけた救急隊員が木をチェンソーで切断し、女性を助け出したということです。女性は軽傷とみられています。この桜の木の樹齢などは分かってい