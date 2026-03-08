ＷＢＣ日本代表は８日に東京ドームでオーストラリアとの１次ラウンドＣ組の３戦目に臨む。前日７日は韓国代表に３点を先制されながら８―６で逆転勝利。７回コールド勝ちを収めた６日の台湾戦から無傷の２連勝を飾り、決勝ラウンド進出へ大きくはずみをつけた。ただ、初戦の台湾戦の前には不穏な空気も垂れ込めた。この試合に先発した山本由伸投手（２７）は３回途中まで無失点で降板したが、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督