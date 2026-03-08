コヴェントリー（イングランド2部）に所属する日本人MF坂元達裕が、ブリストル・シティ戦で先制弾を挙げ、チームの5連勝に貢献した。7日にチャンピオンシップ第36節が行われ、コヴェントリーはアウェイでブリストル・シティと対戦した。試合は37分、左サイドからジェイ・ダシルバが上げたクロスを坂元達裕が頭で叩きつけ、コヴェントリーが先制。その後、ジョエル・ラティボーディエルが退場し、コヴェントリーは10人での戦い