佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 3月7日の放送では、大ヒットアニメが続々と誕生し、いま子どもたちの憧れの職業となっている「声優」を深掘りする。 ■“声の演技”で見るものをとりこにする「声優」の魅力とは？ 声の演技で人々を魅了する「声優」。“中学生のなりたい職業”では毎年上位にランクインするなど、