佐久間大介、プロ声優・宮野真守の本気の演技指導に大興奮！「マジでめっちゃ学びになりました」

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

3月7日の放送では、大ヒットアニメが続々と誕生し、いま子どもたちの憧れの職業となっている「声優」を深掘りする。

■“声の演技”で見るものをとりこにする「声優」の魅力とは？

声の演技で人々を魅了する「声優」。“中学生のなりたい職業”では毎年上位にランクインするなど、声優はいま注目を集める存在だ。

アニメオタクの佐久間は、当然のごとく声優には詳しいが、日村は「やべ、久々にこの（あまり詳しくない）立ち位置だ、俺」と、少々不安な様子を見せる。

声優の魅力をサクヒムに教えるキャラクター“おしつじさん”には、『僕のヒーローアカデミア』や『五等分の花嫁』などで人気キャラを演じ、佐久間とも朗読劇で共演経験がある声優・佐倉綾音。そして佐久間と親交がある、アニメオタク 兼 日本テレビアナウンサーの伊藤遼を迎える。

声優にはキャラクターの性質ごとにピッタリな声で演じる“ハマり役声優”がいると語る伊藤。 “ハマりボイス勢力図”なる表を用意し、それぞれの声優の魅力を解説。“作中最強キャラ”や“師匠キャラ”でおなじみの有名声優を紹介していく。

■ふたつの“推しポイント”を徹底深掘り

番組では、現在、第一線で活躍する声優たちの個性豊かな魅力を深掘り。様々な声優たちの演技シーンを観ながら、「プロ声優・宮野真守の深すぎる役作り方法」「演じ分けの天才たち！ 声色を自在に操る声優の神演技」という2つの推しポイントを解説していく。

スタジオには幅広い役柄を数多く演じ、キャラクターごとのギャップがすごいと伊藤が語る宮野真守が登場。日村は宮野に対して「俺ほんとにその（バラエティの）イメージが強い」とのことで、声優としての魅力や実力に気づけていなかったようだが、宮野の深すぎる役作り方法を知り、思わず感心する。

さらにサクヒムがスタジオでアフレコに挑戦。

プロ声優・宮野の本気のディレクションに佐久間は「マジで僕もめっちゃ学びになりました」「マジで声優業でいかそうと思いましたね」と感動しきり。日村も「初めてマモがね、本当にこの人、本物の声優なんだって…」と、改めて宮野の偉大さを思い知る!? 宮野が指導した結果、ふたりのアフレコの完成度はいかに？

さまざまな声優の演技を知ったサクヒム。たくさんの人をとりこにする声優という存在は、もともと詳しかった佐久間だけでなく、日村の“推し”にもなるのか？

なお、TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

