1次ラウンド・プールC台湾戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦し、13-0で勝利した。大谷翔平（ドジャース）は満塁弾含む3安打5打点と爆発したが、試合前のフリー打撃でも衝撃の柵越えを連発。ファンの度肝を抜いた。ケージに入った大谷は、1巡目では快調に3本の柵越えを放つ。さらに2巡目では右中間の巨大スクリーンに