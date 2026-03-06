元SKE48で現在は女優として活躍する古畑奈和さんのデジタル限定写真集「stole my heart, again」（撮影：田畑竜三郎、税込2200円、ワニブックス）がリリースされました。【写真】大人の色気を漂わせる古畑奈和さん同作は、2025年12月に配信開始されたデジタル写真集「stole my heart」の大反響を受けて急きょ制作された特別編です。「stole my heart」には収録しきれなかった未公開カットのみで構成されています。1作には収まりき