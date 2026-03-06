元SKE48で現在は女優として活躍する古畑奈和さんのデジタル限定写真集「stole my heart, again」（撮影：田畑竜三郎、税込2200円、ワニブックス）がリリースされました。



【写真】大人の色気を漂わせる古畑奈和さん

同作は、2025年12月に配信開始されたデジタル写真集「stole my heart」の大反響を受けて急きょ制作された特別編です。「stole my heart」には収録しきれなかった未公開カットのみで構成されています。1作には収まりきらなかった彼女の多彩な表現力を堪能できます。



古畑さんは「今回たくさんの反響をいただき、これまでお見せできていなかった姿も余すことなくお届けできることをとてもうれしく思っています！ 本当にありがとうございます！ 上下、横、正面、斜め・・・・・・さまざまな角度からの私をお届けしていますので、ぜひご覧いただけたらうれしいです！」と喜びを語っています。



【古畑奈和さんプロフィル】

ふるはた・なお 1996年9月15日生まれ 愛知県出身 身長160cm 2011年にSKE48の5期生として活動スタート。2022年9月のSKE48卒業後はドラマや舞台などで活動。2024年にNHK連続テレビ小説「虎に翼」に出演。2025年9月に2nd写真集「知らない私」を発売。舞台「夜逃げ屋本舗」でヒロイン役を演じた。

公式HP：https://furuhatanao.com/ 公式X(@alto_nao) 公式Instagram(@nao_furuhata)