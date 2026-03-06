6日チャイニーズ・タイペイ戦は午後7時プレーボール野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のチャイニーズ・タイペイ戦に臨む。試合前には「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める俳優の渡辺謙氏と「スペシャルサポーター」の嵐・二宮和也氏が登場した。豪華スターが揃い踏みだ。午後7時プレーボールの一戦は、午後4時過ぎから両チームの練習が開始された