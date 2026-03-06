民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、3月6日より「第49回日本アカデミー賞特集」の配信がスタートした。 参考：2025年は松村北斗の1年だった日本アカデミー賞“W受賞”をドラマライターも絶賛 本特集では、3月13日に開催される『第49回日本アカデミー賞』に先駆け、妻夫木聡、長塚京三、松村北斗、山田裕貴、吉沢亮、北川景子、長澤まさみ、倍賞千恵子、広瀬すず、松たか子ら、