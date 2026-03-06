伊藤穣一氏松本尚デジタル相は6日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏との関係が報じられた伊藤穣一千葉工業大学長が、同庁の「デジタル社会構想会議」の委員を任期途中で退任すると明らかにした。伊藤氏がホームページ上の声明で、今月末での退任の意向を示したことを踏まえ「本人の意向を尊重したい」と述べた。伊藤氏への聞き取りについては「声明で事実関係が整理して述べられている」として