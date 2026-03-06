韓国-チェコ戦の始球式に「Red Velvet」のWENDYが登場ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕し、熱戦の火蓋が切られた。1次ラウンド・プールCの韓国-チェコ戦の試合前に行われた始球式には、韓国の人気グループ「Red Velvet」のメンバー、WENDY（ウェンディ）が登場した。「相変わらず美しいな」「ありがてえ!」と日本人も大興奮している。WENDYはこの日、韓国代表の白のユニホームにタイトなジー