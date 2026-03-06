韓国-チェコ戦の始球式に「Red Velvet」のWENDYが登場

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕し、熱戦の火蓋が切られた。1次ラウンド・プールCの韓国-チェコ戦の試合前に行われた始球式には、韓国の人気グループ「Red Velvet」のメンバー、WENDY（ウェンディ）が登場した。「相変わらず美しいな」「ありがてえ!」と日本人も大興奮している。

WENDYはこの日、韓国代表の白のユニホームにタイトなジーンズを合わせたスタイリッシュな装いでグラウンドに姿を現した。マウンドの少し手前でセットポジションに入り、右腕をしなやかに振ると、放たれたボールはふわりとした軌道を描き、2バウンド前後で捕手役のミットへと収まった。

ノーバウンド投球とはならなかったものの、投球後には両軍ベンチやスタンドへ向かって深々と丁寧な一礼を披露。その爽やかで愛らしい立ち振る舞いに、東京ドームの観衆からは惜しみない拍手と歓声が送られた。

WENDYは2014年に「Red Velvet」のメンバーとしてデビューし、2018年には日本でも初の単独コンサートを成功させている。インスタグラムのフォロワー数は現在747万人を超えるなど、世界的な影響力を持つ。

マウンド上で輝きを放ったスターの姿に、SNS上のファンも瞬く間に反応した。「ウェンディさん綺麗に映してくれてありがとうございます」「ありがてえ!」「ウェンディ相変わらず美しいな」「ウェンディかわよい」「ウェンディさんのおかげでとても気分が良いです」「マウンドにたつウェンディさんも美しかった」といった声が殺到。国際大会の華やかな幕開けにふさわしい光景に、多くのファンが魅了されたようだ。（Full-Count編集部）