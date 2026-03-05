LGエレクトロニクス・ジャパンは、モバイルノートパソコン「LG gram」2026年ラインナップ第2弾として、フラッグシップモデル「LG gram Pro」を2026年4月下旬より順次発売します。 記事のポイント マグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材により、16インチの大画面ながら約1199gという軽さを実現。持ち運びやすく、モバイル用としても使えます。 「LG gram Pro」は、17インチ／16インチの2サイズをライ