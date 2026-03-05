3月3日、フランス・パリで世界的ファッションブランド『ディオール』の2026-2027年秋冬コレクションが開催された。現地には女優の今田美桜が参加し、近影を披露。その姿が話題となっている。ウェーブがかかったロング髪をなびかせながら颯爽と会場入りした今田。グレーのチュニックに、黒レースが特徴のミニスカートを着用し、エレガントな着こなしを見せた。「今田さんの現地の様子は、ファッション誌の公式SNSで次々と拡散。