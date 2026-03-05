3月3日、フランス・パリで世界的ファッションブランド『ディオール』の2026-2027年秋冬コレクションが開催された。現地には女優の今田美桜が参加し、近影を披露。その姿が話題となっている。

ウェーブがかかったロング髪をなびかせながら颯爽と会場入りした今田。グレーのチュニックに、黒レースが特徴のミニスカートを着用し、エレガントな着こなしを見せた。

「今田さんの現地の様子は、ファッション誌の公式SNSで次々と拡散。今回のファッションは、スカートにあしらわれたレースがポイントだとし、お気に入りのルックだそうです。足元は高めのピンヒールを履きこなし、さすがの美脚を披露していました」（ファッション誌ライター）

色気と気品も兼ね備えた今田の姿は、ファンからの絶賛であふれた。さらに注目が集まっていたのは、今田と親交の深い女優との現地での再会だった。

「今回のショーには、女優の河合優実さんも来場していました。今田さんと河合さんは、2025年前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で姉妹役を演じた仲です。

河合さんは、首元に黒のファーがあしらわれたジャケットと、グレーのオーバーパンツスタイルで登場。今田さんとリンクしたコーデは “さすが姉妹” といったスタイリングでした」（前出・ファッション誌ライター）

『あんぱん』の最終回の視聴率は18.1％（関東地区／ビデオリサーチ調べ）となり、番組最高を記録。2025年の半年間、お茶の間に愛されてきた姉妹が世界の舞台で再会した様子に、Xでは

《あんぱん姉妹、美しい》

《久々のツーショット朝ドラ以来で、嬉しいです》

《あんぱんのスピンオフかと》

と、歓喜の声が集まっていた。

「2人は複数のファッション誌の公式SNSに揃って登場。撮影後も仲睦まじい様子でした。

『ginza magazine』のインタビューでは、今田さんが “今回会えて嬉しかった人は” という質問に、河合さんの名前をあげていました。過酷だと言われる朝ドラの撮影をともにした時間は、2人にとっても絆が深まる時間だったのでしょう。

2人が、世界も認める、次世代を担う女優であることは間違いありませんね」（前出・ファッション誌ライター）

朝ドラを経て、ますます実力派女優としての道を歩んでいる。