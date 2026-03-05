ボードゲームは古くから世界中で楽しまれてきた遊びですが、中には現代まで遊び方が伝わっていないものもあります。オランダにあるローマ時代の遺跡から発掘された「ボードゲームの盤らしき遺物」について、AIを使ってゲームのルールを推測したとの研究結果が報告されました。Ludus Coriovalli: using artificial intelligence-driven simulations to identify rules for an ancient board game | Antiquity | Cambridge Corehttps