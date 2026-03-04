畑で出会った長毛の猫。少しずつ距離を縮め、アクシデントを乗り越えて家猫になったストーリーが感動を呼んでいます。話題の動画の再生回数は8万2000回を超え「キャサリンちゃんの幸せな様子から、ママさんへの信頼と愛情を強く強く感じます」「キャサリン頑張ったんですね！主様に感謝してると思います！ボブとも出逢えて幸せにゃ」「ありがとう、あたし今幸せだよって思ってますよ」といったコメントが集まっていま