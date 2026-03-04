お金が貯まる人の特徴は何か。心理学者の内藤誼人さんは「内向的な人は、外交的な人と違ってブランド物の洋服を着て、高級な自動車を乗り回し、タワーマンションに住みたがろうとしない。この堅実さこそが、無用な競争から解放し、経済的な成功をもたらすポテンシャルとなる」という――。※本稿は、内藤誼人『もの静かで繊細なあなたが生きやすくなる本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Pranithan Ch