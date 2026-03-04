お金が貯まる人の特徴は何か。心理学者の内藤誼人さんは「内向的な人は、外交的な人と違ってブランド物の洋服を着て、高級な自動車を乗り回し、タワーマンションに住みたがろうとしない。この堅実さこそが、無用な競争から解放し、経済的な成功をもたらすポテンシャルとなる」という――。

※本稿は、内藤誼人『もの静かで繊細なあなたが生きやすくなる本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Pranithan Chorruangsak ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pranithan Chorruangsak

■見栄を張らないからお金が貯まりやすい

幸せな人生を歩みたいのであれば、仕事に精を出すことです。どんな業界でも、がむしゃらに働いていれば、出世、昇進します。当然、給料も上がります。まじめにやっているのに、給料が下がるということはないでしょう。

給料が上がり、裕福になると、幸福感も高まります。

お金に余裕があるということは、まことに心強いことです。お金の心配をしないで済むというだけで、精神的にとても落ち着いていられます。

「裕福な人ほど幸せ」という傾向は、数多くの研究で明らかにされています。

英国ケンブリッジ大学のピーター・レントフロウは、全米で行われたギャロップ調査（約35万人が対象）のデータを使い、各州の金銭的な裕福度と幸福感との関係を調べました。

金銭的な裕福度は、「域内総生産」（GRP）、平均年収、不動産価格の中央値を指標にしました。

幸福感については、人生に対する評価（現在も、5年後もよい人生だと思う）、感情的健康（毎日、ポジティブな感情でいられる）、身体的健康（疲労がなく、エネルギッシュでいられる）などの指標を合わせて調べました。

その結果、裕福な人が多い州ほど、幸福感も高くなる傾向が明らかになりました。お金があると、幸せでいられるということです。ちなみに一位はユタ州でした。

■昇進・昇給も「お手のもの」

とにかく仕事に精を出して、経済的に余裕ができるように頑張ってください。お金があれば、人生で遭遇する悩みのほとんどは、解決できますからね。

幸い、内向的な人は根がまじめですので、仕事もうまくいきます。無駄口を叩かず、黙々と仕事に取り組みますので、昇進も昇給も期待できます。

写真＝iStock.com／itakayuki ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／itakayuki

また、お金というものは使っていたらなくなってしまいますが、内向的な人はそんなにオシャレにもお金を使いませんし、見栄を張ったりもしませんので、お金はどんどん貯まります。

そのため、内向的な人のほうが人生のいろいろな悩み（特に金銭がらみの悩み）が少ないのではないかと心理学的に予想できるのです。

外向的な人や社交的な人は、見栄を張る傾向があるため、ブランド物の洋服を着て、高級な自動車を乗り回し、タワーマンションに住みたがります。これでは貯蓄は進まず、結果的に経済的な安定を遠ざけるかもしれません。

一方、内向的な人は、派手な生活をしません。だからこそお金持ちになれる可能性も高いと考えられます。この堅実さこそが、無用な競争からあなたを解放し、経済的な成功をもたらすポテンシャルなのです。

■「お金持ちになる秘訣」を体現

本屋さんに行くと、「株で儲けるための本」だとか、「お金持ちになれる本」といったテーマの本がたくさん並んでいます。それだけお金持ちになりたい人が多いということなのでしょう。お金はいくらあっても困るものではありませんからね。

しかし、そういう本も内向的な人には不要です。

なぜかというと、内向的な人は、わざわざそういう本を読まなくとも、自然にお金持ちになっていく可能性が非常に高いからです。

お金持ちになる秘訣は、とにかくお金を使わないこと。

お金を使わなければ、たとえどんなに給料が安くとも、お金は貯まっていきます。当たり前の話です。

内向的な人はというと、生まれながらの貯蓄タイプ。自分では貯金をしているつもりなど全然ないにもかかわらず、通帳の預金残高は増えていく一方。何しろお金を使わないのですから、増えるに決まっているのです。

英国ロンドン大学のブレイン・ランディスは、銀行に口座を開いている718名に、12カ月間の支出を教えてもらい、さらに性格テストも受けてもらいました。

すると、「内向的な人はほとんどお金を使わない」という傾向が明確に確認できました。

お金を多く使うのは外向的なタイプでした。

しかも面白いことに、外向的な人で、しかも収入が低い人ほど、自分の地位を高めてくれそうなところ（ゴルフ、美術品、海外旅行など）への出費が多かったのです。

収入が低いのですから、本当は無駄な出費をしないほうがいいのに、外向的な人は見栄っ張りが多いということでしょう。

■「気づいたらお金持ちになっている」

外向的な人は、人付き合いが多いので、洋服もたくさん必要になります。毎回、同じ格好で人に会うわけにはいきませんから。

内藤誼人『もの静かで繊細なあなたが生きやすくなる本』（三笠書房）

また、美容院に行く回数も増えるでしょうし、アクセサリーも安物を身につけていたら恥ずかしいので、どうしてもある程度は値の張るものを選ぶことになるでしょう。

そういう生活をしていたら、お金が貯まるわけがありません。支出以上にたくさんお金を稼がないと、貧乏になってしまいます。

ところが、内向的な人は真逆のライフスタイルをとります。人に会う頻度が低いので、新しい洋服を買うこともほとんどなく、出かけるときには一人で出かけるので、見栄を張って高級店で食事をすることもないでしょう。なので、お金が貯まるのです。

内向的な人は、気づいたらお金持ちになっているという、まことに羨ましいタイプだといえるのです。

----------

内藤 誼人（ないとう・よしひと）

心理学者

慶應義塾大学社会学研究科博士課程修了。立正大学客員教授。有限会社アンギルド代表。社会心理学の知見をベースに、心理学の応用に力を注ぎ、ビジネスを中心とした実践的なアドバイスに定評がある。『心理学BEST100』（総合法令出版）、『人も自分も操れる！暗示大全』（すばる舎）、『気にしない習慣』（明日香出版社）、『人に好かれる最強の心理学』（青春出版社）など、著書多数。

----------

（心理学者 内藤 誼人）