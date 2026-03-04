事件事故に関係のない１１０番を繰り返したとして、福井県警は３日、福井市、アルバイトの男（６４）を偽計業務妨害の疑いで逮捕した。発表によると、男は昨年６〜９月、約１７００回にわたって不要不急の１１０番をして県警の業務を妨害した疑い。「間違いない」と容疑を認めている。視聴中のテレビの感想を述べるなどの内容で、最大で１日に４８回かけたこともあったという。いたずらの１１０番を繰り返したことによる、同