アメリカとイスラエルによるイラン攻撃はどのくらい続くのか。イランの報復攻撃は中東全域に及んでいるが、今後の展開はどうなるのか。3日放送のテレビ朝日系「モーニングショー」で専門家らが解説した。 トランプ大統領は2日、攻撃期間が予定していた4～5週間より長くなるとコメントした。戦争後の政権についてANNワシントン支局の梶川幸司支局長は「現政権に親米の指導者を据えたいのか、イラン国民に蜂起を