インドネシアの首都ジャカルタ近郊のボゴールで、3日までに特殊詐欺に関与したとみられる日本人13人が地元当局に拘束されました。関係者によりますと拠点から複数のスマートフォンが押収されているということで、地元当局が詳しく捜査しています。