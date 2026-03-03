東京 渋谷のライブハウス 渋谷La.mamaが、創立44周年プロジェクト『PROJECT ‘25/’26』の第1回としてオーディションライブを5月8日より開催する。 （関連：KANA-BOON、9mm Parabellum Bullet、羊文学、Wienners……続く邦ロックシーンの脱退／加入それぞれの新たな門出） 『PROJECT ‘25/’26』は、2025年より“令和の音楽シーンを牽引する、新たなアイコンを輩出するオーディションライブ”とし