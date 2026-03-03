北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は１日、同国最大級のセメント生産拠点である祥原セメント連合企業所を祝賀訪問し、党第９回大会の決定貫徹に向けた増産闘争に決起した労働者らを激励した。党中央委員会政治局常務委員ら幹部が同行した。同通信によると、歴史的と位置付けられた党第９回大会は、新たな展望計画期間における国家発展と人民生活向上のため、建設事業の大幅拡大を打ち出し、建材部門に対し過去５年間を上回る生産的高