BE:FIRST（ビーファースト）とサントリー生ビールがコラボしたプロジェクト『生：FIRST 2026』の展開が発表され、JUNON（ジュノン）、LEO（レオ）、SOTA（ソウタ）が登場したティザー動画が話題を集めている。 【動画】①BE:FIRSTソウタ、ジュノン、レオが楽器を奏でて笑顔！『生：FIRST 2026』②③ジュノン＆レオが出演した2025年の『生：FIRST』CM ■BE:FIRST×サントリー