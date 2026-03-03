ビザ・ワールドワイド・ジャパンは3月2日、「スマホで!タッチでVisa割キャンペーン!」(さらに特定のお店でお得!)を開始した。「スマホで!タッチでVisa割キャンペーン!」(さらに特定のお店でお得!)Visa割に登録したカードをスマートフォンに設定し、期間中に外食やカフェなどの対象店舗でVisaのタッチ決済を利用すると、利用金額の15%がキャッシュバックされる。1枚のVisaカードに対して1,000円が期間中の上限となる。スマートウォ