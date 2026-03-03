子どもを守りたい気持ちは強いのに、火災時の行動準備が追いついていない実態が、今回の調査で明らかになりました。2025年11月9日から2026年1月31日に実施されたママ向け調査では、火災不安と家庭内対策の間に大きなギャップが見えています。日常の子育てで忙しい世帯ほど見落としやすい「防火教育の空白」を、数字で確認できるレポートです。 クリケットジャパン「ママ防火意識調査と避難教育ギャップ分析」