メ～テレ（名古屋テレビ） 2027年春に卒業予定の学生たちに向けた就職活動が、3月1日から解禁になりました。就活の「早期化」だけでなく、今年はこれまでと違った動きも。 3月1・2日に名古屋市港区のポートメッセなごやで行われたのは、就活情報サービスなどを手掛ける「マイナビ」が主催する合同企業説明会。 参加企業は東海地方ゆかりの400社ほど。約5000人の学生が来場する見込みです。 今年も売り