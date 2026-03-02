ごはんを楽しみにしている猫さんは、飼い主さんが近づくと、催促をするように何度も鳴くのだそう。おねだりをする姿が可愛すぎると動画は56.5万回以上も再生され、「神様はなぜこんな愛しくて可愛すぎる生物を作りになられたんだろうか……」「お目目クリックリ❤犯罪級の可愛さだ～！」とのコメントが集まっています。 【動画：猫にごはんをあげようと近づいたら…とんでもなくかわいい『おねだり』】 ごはんをおね