ごはんを楽しみにしている猫さんは、飼い主さんが近づくと、催促をするように何度も鳴くのだそう。おねだりをする姿が可愛すぎると動画は56.5万回以上も再生され、「神様はなぜこんな愛しくて可愛すぎる生物を作りになられたんだろうか……」「お目目クリックリ❤犯罪級の可愛さだ～！」とのコメントが集まっています。

【動画：猫にごはんをあげようと近づいたら…とんでもなくかわいい『おねだり』】

ごはんをおねだりする猫

Instagramアカウント「ちゃみ」さまに登場したちゃみちゃんは、ごはんの催促が上手なのだとか。ごはんをあげようと飼い主さんが近づいてくると、目線を合わせて大きな声で鳴くのだそう。

「にゃーん」と大きな声で鳴いているちゃみちゃん。興奮しているのか、背中の毛を逆立たせていたとのこと。ごはんが楽しみで、待ちきれないのかもしれません。

一生懸命アピール

鳴き声のトーンを少し落としてみたり、甘えたような声を出してみたりと、一生懸命飼い主さんに話しかけていたのだそう。大きな瞳をうるうるさせて、可愛らしい表情で飼い主さんを見つめていたのだとか。

そわそわと歩き回りながら飼い主さんと、目の前にあるご飯の器とを交互に見つめていたとのこと。早く食べたくてうずうずしているようです。こんなに愛らしいアピールをされてしまったら、たくさんごはんをあげたくなってしまいます。

ちゃみちゃんの成長記録

飼い主さんがちゃみちゃんと初めて対面したときは、ビデオ通話越しだったのだそう。ちゃみちゃんは怖かったのか、抱っこをされて手足を投げ出し、されるがままの状態になっていたのだとか。

飼い主さんに家族として迎え入れられてから、現在はすっかり家での生活に慣れて甘えん坊になっているのだそう。ごはんだけでなく、おやつのおねだりも上手にできるとのことです。

可愛らしい鳴き声でごはんをおねだりするちゃみちゃんの姿は、Instagramで56.5万回以上も再生され、「こんな可愛く鳴かれたら世界の美味しい食べ物掻き集めて献上するしかない笑」「本当の可愛さ溢れ出ちゃう程だからこそ益々、見惚れちゃいます！」「こんなにはっきりにゃーんって言う子珍しい気がする」「かわいい鳴き声にゃ～」「最後のクゥーンがたまりません！」「神様がにゃんこの姿になってやって来た ありがとう」といった声が寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちゃみ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。