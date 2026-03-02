「ポイ活」（買い物などでポイントを貯めて有効活用すること）で、お得な人生を送りましょう！というムーブメントは以前から存在する。しかしその一方で、「そこまでお得じゃないでしょう。面倒だから集めていません」という人も多いかもしれない。どちらの考え方も理解できる。が、私は今回、旅行先のタイである人と知り合い、富裕層ほどポイント（航空会社カードの「マイル」含む）の恩恵を受けていることを目の当たりにした