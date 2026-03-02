Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が自身のInstagramを更新。Travis Japanの七五三掛龍也と、JO1の金城碧海と3人で東京ディズニーランドを楽しむプライベートショットを公開し、ファンの話題を集めている。 【写真】①②ディズニーを満喫する藤ヶ谷太輔×七五三掛龍也×金城碧海③④藤ヶ谷×七五三掛×大橋和也×金城のプライベートショット⑤⑥“ガヤスカ”ショット ■藤ヶ谷太輔