ブライトンがフォレストに2-1で勝利し2連勝 三笘薫は決定機を演出

イングランド1部プレミアリーグのブライトンは現地時間3月1日、本拠地アメックス・スタジアムでノッティンガム・フォレストと対戦し、2-1で勝利を収めた。

ブライトンの日本代表MF三笘薫は先発出場し、決定機に絡むなど攻撃の起点としてプレー。チームの2連勝に貢献したなか、現地メディアは及第点の評価を与えている。

試合は序盤からハイペースな展開となった。ブライトンは中盤のMFディエゴ・ゴメスが角度のある位置から強烈なシュートを突き刺して先制に成功する。直後にMFモーガン・ギブス＝ホワイトのゴールで同点とされるも、FWダニー・ウェルベックが鋭いターンから勝ち越し弾を奪った。三笘はウェルベックとのワンツーからゴールに迫る場面を作ったが、放ったシュートは相手GKマッツ・セルスのセーブに遭い、惜しくもネットを揺らすことはできなかった。

地元紙「Sussex World」は、この試合の三笘の採点を「6」と評価。寸評では「ウェルベックとの鮮やかなワンツーから得点チャンスを手にしたが、シュートはセルスに阻まれた。いくつか良い動きは見せたものの、最後のパスが精度を欠いた」と指摘された。

ブライトンでは今季10点目を記録したウェルベックに「8」の高評価が下されたほか、長期離脱から復帰したFWソリー・マーチがホームファンから大歓声で迎えられる場面もあった。2連勝を飾って暫定11位に順位を上げたブライトン。攻撃の軸を担う三笘には、次戦でのゴール関与に期待が寄せられる。（FOOTBALL ZONE編集部）