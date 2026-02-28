現在、世界中のファッショニスタの熱視線を集めているファッションウィーク。連日SNSを賑わせている豪華セレブたちの中でも、ひと際大きな話題を呼んでいるのがアン・ハサウェイだ。そんな彼女が出演する映画『プラダを着た悪魔２』が、いよいよ5月1日（金）に日米同時公開を迎える。製作発表から多くのファンが心待ちにしてきた公開を前に、本作の魅力に迫る。ファッションウィークで視線を独占するアン・ハサウェイニューヨーク