食べログ、Retty、Googleマップ……外食や旅行をする際に、口コミサイトで気になる店のレビューをチェックしてしまう人は多いだろう。特定の店舗を過度に持ち上げるレビューについては、「やらせ疑惑」が度々持ち上がる。現行の法律では、事業者側が利用客にサービスを提供する代わりに高評価のレビューを書かせることは「ステルスマーケティング」（ステマ）として行政処分の対象となり得る。その一方で、近年では客から店舗側に