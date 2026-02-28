【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 3−2 東京ヴェルディ（2月28日／日産スタジアム）【映像】「逆足ダイレクトボレー」の衝撃弾ストライカー出身の指揮官も驚きの一撃だった。横浜F・マリノスのMF遠野大弥が後半開始早々に決めたダイレクトボレー弾にファンが興奮している。2月28日の明治安田J1百年構想リーグ第4節で、横浜FMは東京ヴェルディと対戦。“オリジナル10”同士の激闘を3−2で制したが、中でも話題とな