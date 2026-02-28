【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 3−2 東京ヴェルディ（2月28日／日産スタジアム）

【映像】「逆足ダイレクトボレー」の衝撃弾

ストライカー出身の指揮官も驚きの一撃だった。横浜F・マリノスのMF遠野大弥が後半開始早々に決めたダイレクトボレー弾にファンが興奮している。

2月28日の明治安田J1百年構想リーグ第4節で、横浜FMは東京ヴェルディと対戦。“オリジナル10”同士の激闘を3−2で制したが、中でも話題となっているのが47分のゴールだ。

左サイドからのCKからFWジョルディ・クルークスが左足でゴール前に蹴り込む。ボールは急カーブし、ゴールから遠ざかる軌道で飛んでいく。ペナルティーエリアの手前で待ち構えていたのは、トップ下で先発していた遠野だった。ボールの落ち際を左足でしっかりとミートし、低く抑えたダイレクトボレーシュートをゴール左下隅に突き刺した。

テクニカルエリアで見守っていたFW出身の大島秀夫監督は、ゴールが決まった瞬間、両手を広げて前に飛び出すような動きで驚いている様子。ゴラッソを決めた遠野は、ダイヤモンドのような笑顔でベンチに走っていき、コーチや大島監督と熱い抱擁をかわす。そこに選手たちが集まり、トリコロール色の歓喜の輪が生まれた。

「今月のBESTゴールにならなかったらおかしい」の声も

実況の西岡明彦氏が「（CKを）デザインしてファーサイドでフリーになっていましたけど、遠野はうまかったですね」とコメントすると、解説の坪井慶介氏は「遠野は右利きですけどもよく抑えて打ちましたね。軌道の高いボールで、今日は風もありましたから、落下地点を読むのは難しかったと思うんですけど、コンパクトな振りで、しかもヴェルディの選手が視界に入りながら冷静さを保って打ったシュート。素晴らしいですね」と大絶賛した。

このゴラッソはSNS上でも話題になり、ファンは「すっげえの決めた」「ベストゴール候補では」「美しいにも程がある」「うっま」「こんなん今月のBESTゴールにならなかったら、おかしいやん」「なにそれ！エグすぎる！」「これで右利きなの衝撃」「完璧だった」「コレ見ながらごはん何杯でも食べれるわ」「シューティングモンスター！」「逆足でジョルディのあのクロスをミートできる遠野やばい」と興奮している。

J1リーグ優勝5回を誇る名門の横浜FMだが、昨季は苦戦を強いられ第36節にようやくJ1残留を確定させていた。今季も開幕から3連敗と厳しいスタートだったが、遠野のゴラッソを含む3ゴールで待望の今季初白星を飾った。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

