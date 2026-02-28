2033年の運用に向けて進むテスト航空機エンジンメーカーのロールス・ロイスは、2026年2月24日、F130エンジンの高度および運用性試験を無事に完了したことを発表しました。【画像】かなりデカい！ これが、B-52の新エンジンですF130エンジンは、アメリカ空軍のB-52「ストラトフォートレス」向けに納入が予定されているエンジンです。現在運用中のプラット・アンド・ホイットニー製TF33ターボファンを搭載しているB-52H全76機