これからの季節特に気になるのが肌トラブル。YouTubeチャンネル・テレ東BIZ「橋本幸治の理系通信」が人気を博している橋本幸治氏は「生体シールドでもある皮膚には『良い皮脂』と『悪い皮脂』がある。その『悪い皮脂』を選んで洗い流すというすごい技術が日本にはある」という――。※本稿は、橋本幸治『未来を見通すビジネス教養日本のすごい先端科学技術』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝photoAC／bBear※写