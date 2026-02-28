既にデビューが決定している3人のメンバーの圧倒的なオーラと高いパフォーマンス力に、スタジオのキャスト陣が思わず息を呑む一幕があった。【映像】圧倒的美しさを誇るデビュー前のアイドル3人2月24日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話が放送された。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビ