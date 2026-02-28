平野紫耀（Number_i）が、アンバサダーを務めるイヴ・サンローラン・ボーテのフレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」が発売された。その最新ルックが公式サイトやSNSに公開されており、平野は撮影時のオフショットを自身のInstagramにアップしている。 （関連：【写真】Number_i 平野紫耀、香水を手にしたオフショット色気漂う姿に「ドキッとしちゃう目線」「ビジュ最強」