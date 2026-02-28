平野紫耀（Number_i）が、アンバサダーを務めるイヴ・サンローラン・ボーテのフレグランス「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」が発売された。その最新ルックが公式サイトやSNSに公開されており、平野は撮影時のオフショットを自身のInstagramにアップしている。

平野は「ラズベリーの『赤』で表現する新しい香りベリークラッシュが登場。皆さんぜひチェックしてみてね」と綴り、香水を手にした色気漂うショットを多数ポストしている。

「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」は、ジューシーなラズベリーとアイコニックなフローラルラベンダーが織りなすフルーティフローラルの香りが特徴だ。

この投稿にファンからは「ラズベリーカラーがよく似合って素敵すぎる」「一瞬ドキッとしちゃう目線」「色気ダダ漏れ」「ビジュ最強」などの声が寄せられた。

平野は29歳の誕生日を迎えた1月29日に、Number_iとして自身がプロデュースしたラブソング「3XL」を配信リリースしている。

（文＝リアルサウンド編集部）