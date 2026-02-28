米大物歌手で作曲家のニール・セダカさんが２７日（日本時間２８日）、死去した。８６歳。同日朝に体調を崩し米ロサンゼルス市内の病院に救急搬送されたがそのまま帰らぬ人となった。代理人のビクトリア・ヴァレラ氏が明らかにし、米メディアが報じた。ヴァレラ氏は遺族の言葉として「私たち家族は、愛する夫であり、父であり、祖父でもあったニール・セダカの突然の死に、深い悲しみに暮れています。真のロックンロールのレジ