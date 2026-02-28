最年少記録を更新！一人の少女が、世界中を虜にした。日本時間2月23日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪。日本のお家芸・フィギュアスケートにニューヒロインが誕生した。’10年のバンクーバー五輪で浅田真央（35）が樹立した記録を２歳更新、17歳で日本女子フィギュアスケート史上最年少メダリストに輝いた中井亜美だ。最大の武器は浅田の十八番だったトリプルアクセル。中井はこの大技をショート、フリーともに成功させ、これま