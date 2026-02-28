調理から盛りつけまでをひとつで完結できる「耐熱容器」。そのまま食卓に出せる華やかさがありながら、洗い物が減らせるのもうれしいポイントです。今回はオーブンやレンジをフル活用した絶品レシピ6選をご紹介。忙しい日の夕食を、手軽にごちそうへと格上げしましょう！■耐熱容器とは？耐熱容器とは、オーブンや直火で使用できる食器のこと。大きく分けてガラス製と磁器製があります。ガラス製には、電子レンジやオーブンに強い