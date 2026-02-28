15歳で母と離れ、約40年という時間を経て、再び同じ屋根の下で暮らすことになった――岡田美里が『徹子の部屋』で語ったのは、葛藤と覚悟が入り混じった母の介護の日々だった。かつて抱いた「置いて行かれた」という思いと向き合いながらも、「産んでくれたことに感謝、その1点だけで介護をする」と腹をくくった日々を振り返る。岡田美里2012年撮影○堺正章と結婚後、カリスマ主婦として活躍岡田美里は、26日放送のテレビ朝日系