【モデルプレス＝2026/02/27】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが2月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートにタイツを合わせたコーディネートを公開した。【写真】登録者数180万人超YouTuberの美人彼女「スタイル抜群」彼氏に借りたトレーナ×ミニスカタイツ◆こうの恋人・ピンちゃん、ミニスカ×タイツ姿公開ピンちゃんは「セットアップの上だけ着た この合わせ方可愛くない？こうくんのトレーナー借りてダボ