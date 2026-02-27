夜のひと笑い・こうの復縁恋人「こうくんのトレーナー借りてダボダボ感強め」ミニスカタイツコーデ披露「彼氏の服着てるの可愛すぎ」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/27】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが2月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートにタイツを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】登録者数180万人超YouTuberの美人彼女「スタイル抜群」彼氏に借りたトレーナ×ミニスカタイツ
ピンちゃんは「セットアップの上だけ着た この合わせ方可愛くない？こうくんのトレーナー借りてダボダボ感強め」とコメント。こうに借りたというピンクのトレーナーにデニムのミニボトムを着用し、足元はタイツと白いレッグウォーマーを合わせたコーディネートを披露し、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ダボダボがいい」「天使」「彼氏の服着てるの可愛すぎ」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）

◆こうの恋人・ピンちゃん、ミニスカ×タイツ姿公開
◆こうの恋人・ピンちゃんの投稿に反響
